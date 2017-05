FOTOD: Kersti Kaljulaid käis koos Marko Pomerantsiga metsas matkamas

President Klajulaid käis täna keskkonnaameti matkal Ubari maastikukaitsealal ja selle ümbruses. Matkajuhiks oli keskkonnaminister Marko Pomerants. "Nägime nii majandatavaid noori metsi kui ka üle 100 aasta vanuseid metsi. Ubari maastikukaitsealal kaitstakse üht osa Põhja-Eesti klindist ja sealset liigirikast laialehist pangametsa," kirjutas Kaljulaid oma Facebooki lehel.

Tänavune looduskaitsekuu kannab nime "Eestilt Euroopale, Euroopalt Eestile" ning selle vältel arutletakse selle üle, milline on Eesti osa Euroopa loodushoius, mis on meie riigis need erilised loodusväärtused, mida mujal ei leidu ja mille säilimise eest peame hoolt kandma ning mida on meie loodushoiule andnud Euroopa Liitu kuulumine.ˇ

