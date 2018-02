FOTOD | Läti toll konfiskeeris 14 tonni kaitsealuseid koralle

Möödunud aasta lõpus konfiskeeris Läti maksu- ja tolliamet 14 350 kilogrammise laadungi looduskaitse all olevaid koralle, mida veeti ilma vajalike lubadeta Hiinast Valgevenesse. Nii suurt kogust koralle pole Lätis ega Eestis varem kinni peetud.

Detsembris saabus Riia vabasadama tollikontrolli kaup, milles oli kirjade järgi koralliliiv ning akvaariumikivid. Ülevaatuse käigus tekkis ametnikel kahtlus, et transporditakse ohustatud loomastiku ja taimestiku liikide rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni (CITES) kantud keelatud isendeid.

Keskkonnainspektsiooni ja Läti loodusmuuseumi ekspertidega tehti kindlaks, et tegu on kivikoralliliste (Scleractinia) seltsi kuuluvate korallidega. Selle liigiga kauplemine on konventsiooni ning ka Euroopa Liidu vastava õigusaktiga keelatud.

Korallide Hiinast läbi Euroopa Liidu vedamiseks oleks kaubavedajal tulnud ette näidata Hiina CITES konventsiooni esindava organisatsiooni ekspordiluba, kuid seda kauba vedajal polnud.

Korallilasti võttis riik enda järelvalve alla. Veose saatedokumentides oli kauba väärtuseks märgitud 33 500 USA dollarit.

Eesti Maksu- ja Tolliameti teatel avastati möödunud aastal vaid keelatud koralli sisaldavat kosmeetikat.