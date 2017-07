FOTOD: Mesinikud, põllumehed ja ametnikud kogunesid maaeluministeeriumis. Põhjuseks miljonite mesilaste surm

Maaeluminister Tarmo Tamm ja toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai kohtuvad täna Maaeluministeeriumis mesinike ja taimekaitsevahendite kasutajatega.

Kohtumine algas kell 13 maaeluministeeriumi väikeses saalis.

Tarmo Tamm ütles avasõnades, et näeb enda vastas murest murtud nägusid, mis ongi kogunemise põhjus.

Juhtumid on tema sõnul murettekitavad. „Eestis ei peaks olema ühtki sellist juhtumit, kus mesilased saavad mürgi läbi hukka,“ sõnas ta. Kõik kaebused vaadatakse tema sõnul läbi.

Nii asekantlser Toomas Kevvai kui minister ütlesid, et kohtumine on mõeldud juhtumite arutamiseks, mitte valdkonna põhjalikumaks analüüsiks.

Kohal on peamiselt mesinikud ja mesinike ühenduste esindajad. Kuna toole napib, siis ministeerium ilmselt nii suurt osalust ei oodanud.

Foto: Bianca Mikovitš

Hetkel on selgunud, et ühes hukkunud mesilastest võetud proovist taimekaitsevahendite jääke ei leitud, kuid kahes hukkunud mesilastest ja ühes taimsest materjalist võetud proovis on taimekaitsevahendite sisaldus ületanud lubatud piirmäärasid, mis viitab taimekaitsevahendi kasutamise nõuete eiramisele.

Juhtumitest lähemalt Katrin Kikkas põllumajandusameti kontrollibüroost ütles, et kõigi selle aasta viie juhtumi puhul on ümbritsevatelt põldudelt 1-3 proovi.

Tartumaa, 2. juuli, pühapäev. Ametnikud läksid kohale järgmisel päeval. Kuna mesilased käivad korjel kuni 3km kaugusel, tuleb esmalt selgitada areaal ja leida põllud, millega seoses võis mürgistus tekkida. Põldude proovid võeti 4. juulil ning vastus oli negatiivne.

Võrumaa, 3. juuli, esmaspäev. Kohale läksid nii VTA ametnik kui põllumajandusameti ametnik. Analüüsid võeti 4. juulil, vastus mesilastest positiivne, leiti taimekaitsejääke, osad analüüsid veel tegemisel.

Lääne-Virumaa, 6. juuli, neljapäeva õhtu. Analüüsid võeti 7. juulil. Mesilastest võetud proov näitas taimekaitsevahendi sisaldust, mis võis põhjustada hukkumise. Arvatavasti on tegemist Dandadimiga, mis on mesilastele ohtlik ning mida poleks tohtinud sellel põllul kasutada. Käib põhjalik menetlus.

Järvamaa, 9. juuli. Analüüsid võeti 10. juulil, oodatakse vastuseid.

Lääne-Virumaa, 12. juuli. Analüüside vastuseid oodatakse.

Danadim on insektitsiid ja akaritsiid kahjurite tõrjeks teraviljadel, seemnekartulil, brokolil, porgandil, pastinaagil, juurpetersellil, lillkapsal, peakapsal, suhkrupeedil, söögipeedil, kaalikal ning avamaa ja kasvuhoone dekoratiivtaimedel.

Mesilastele ohtlik. Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllumajanduskultuuride ja umbrohtude õitsemise ajal.