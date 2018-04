FOTOD | Riia linn kulutab linnas elavate kobraste toitmiseks tuhandeid eurosid

Riia linn kulutab kesklinna kanali ümbruse parkides elava koprapere toitmiseks ja puude juurest tõrjumiseks üha rohkem raha - tänavu 12 000 eurot.

Kevad ajab Riia linnas liikvele koprad, kelle elutegevus väljendub linnarahva jaoks peamiselt huligaanitsemises. Koprad langetavad Vabaduse sambast mõlemale poole jäävates parkides puid ning rüüstavad roosi- ja rododendronipõõsaid.

Keskajal kaitses Riia kesklinna läbiv vana vallikraav linnakodanikke vallutajate eest, kuid nüüd võimaldab see kobrastel mitmel pool linnas pahandust teha ning märkamatult vee alla lipsata. Selleks ajaks, kui politsei kohale jõuab, istuvad koprad süütult kaldal ja närivad oksakesi.

Loomad on endale kaevanud kaks koobast – ühe Läti Rahvusooperi kõrvale ja teise paari kilomeetri kaugusele Kronvaldsi parki. Seda ala valitseb üks perekond – vanemad ning nende kaks järeltulijat, kes võõraid kopraid ligi ei lase.

Tõrjuda ei taheta

Suuremat muret valmistasid loomad kümmekond aastat tagasi ning siis ähvardas neid ka väljasaatmine. Kuigi kesklinna valitsb üks pere, siis 2010. aastal loendati kogu linna piires üle 120 kopra. Riia linnapea lubas toona, et kopraid keegi tapma ei hakka. Samuti ei soovita neid kinni püüda ega loodusesse lahti lasta, sest see ei garanteerivat, et uued koprad asemele ei tule.