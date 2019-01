FOTOD | Vääna-Jõesuu lähistel ujus koos sinikaeladega ringi must part

Angloameerika maailmas Swedish Blue või lihtsalt Swedish nime all tuntud pardil on ka musta sulestikuga vorm Swedish Black, kelle emaslinnud on äravahetamiseni sarnased Vääna-Jõesuu väikse musta pardiga. Mõistagi, et see must valge rinnaga part pole kuskilt ära karanud haruldase tõu esindaja. Võib üsna kindlalt väita, et ta on metsik looduses ise tekkinud hübriid, kes paistab samaviisi välja kui see vana hääbuv tõug. Kui teaks ainult, kust see rändeparv siia saabus.

Foto: Tiit Hunt, RMK

Rootsi musta pardi välimusega sinikael-partidega kooselulevatest pardikestest on teateid nii siin kui sealpool Suurt Lompi ja USAs samamoodi lääne- kui idakaldalt. Üks võimalik seletus sellele on sinikael-partide tohutu variatiivsus ja hübridiseerumisvõime – väidetavalt on oivalise kohanemisvõimega ja vastupidav kosmopoliit sinikael-part võimeline suurepäraselt sigivaid järglasi-hübriide andma lausa 63 partlase liigiga, kodustatud sinikaelast aretatud parditõugudest rääkimata ning teades, et peaaegu kõik maailma parditõud on aretatud sinikael-pardist. Ja kui palju veel neid tõuge on?

Foto: Tiit Hunt, RMK

Nii on aegajalt Eestiski kohatavad sinikael-pardi heledad, kollased, beežid ja erinevate värvitoonidega kombineeritud vormid lihtsalt märk solgitud geenidest, mitte ei ole tegu albinoidsuse ilmingutega, nagu arvata võiks.