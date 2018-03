FOTOD | Vald saatis Otepää ajaloolise linnamäe taas sae alla

Kuna Otepää valla soov linnamäel puid maha võtta on järjekindel ja visa, kahtlustavad kohalikud, et nüüd on plaanis sanitaarraide nime all küngas enam-vähem lagedaks võtta, et sinna perspektiivis veel mõned suusanõlvad rajada.

Nimelt asub linnamäe naabruses, orus ja üle oru paikneval mäel lumerõõmude nautijate meelispaik, mille juhatuse liige ja osanik on ärimees Raivo Kalda, kes on ERRis avalikult öelnud, et soovib mäge puhtaks saada.