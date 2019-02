Hanekahjud põldudel | Mida näitavad senised uuringud?

Hinnates põllukultuuride ja looduslike taimekoosluste koostist, võib olla veendunud, et põldudel peatuvad haned just sealse rikkaliku toidu pärast – põllult saab oluliselt kiiremini rändeks vajalikke toitaineid kui looduslikult või poollooduslikult rohumaalt. Kuid hanede põllukülastusi mõjutavad ka ööbimiskoha lähedus (reeglina on selleks sobiliku suurusega veekogu), vaba vee lähedus (taimse toidu kiireks seedimiseks vajavad linnud vett), põllu suurus, häirimine (looduslikud kiskjad või inimene), toidurohkus ja lumikate.

Kuid mida näitavad senised hanede häirimise uuringud ning kas lindude põldudelt peletamisest tõuseb põllumehele tulu? Just saamata jääv rahaline tulu, mitte aga näiteks söödud taimede hulk, on oluline mõõt, mis määrab konflikti määra. Näiteks võib uuringute põhjal väita, et noorte taimede tallamine hanede poolt või hanede väljaheited põldudel olulist majanduslikku kahju kaasa ei too, seevastu taimede söömine võib üksikuid põlde kahjustada. Just viimati nimetatud puhul on konflikt kerge tekkima ja võimenduma.

Hanekahjude täpne hindamine on äärmiselt keerukas, nõudes palju aega ja raha, kuna lisaks hanedele tuleb hinnata ka mitmeid teisi põlde kahjustada võivaid keskkonnategureid – näiteks ei ole pädev nurjunud saagis hanede süüdistamine juhul, kui taimede kasvuperiood oli ebasoodne näiteks ränga põua, üleujutuse või kahjurite rünnaku tõttu. Kuigi usaldusväärseks kahjude hindamiseks on vajalikud uuringud paljudel põldudel, soovitatavalt koostöös teiste lindude rändeteele jäävate riikidega ja mitme hooaja vältel, võib seniste teadmiste põhjal öelda, et kevadrändel olevad haned põhjustavad suuremat kahju pigem kultuurrohumaadel kui teraviljapõldudel.

Haned orasepõllul. Foto: Raivo Tasso

Seni levinuimad meetmed konfliktsete olukordade lahendamiseks on olnud populatsiooni ohjamine sügisese linnujahiga, samuti lindude hirmutamine põllult, alternatiivsete toitumisalade pakkumine, põllumeestele kahjude kompenseerimine ning koostöö mitmete huvigruppide vahel. Väga üksikutel juhtudel, näiteks lumehanede (Chen caerulescens) puhul Põhja-Ameerikas, on praktiseeritud ka kevadjahti; harva on häiritud lindude pesitsust.

Loe veel

Ülevaate autorid nendivad, et kuigi teatud puhkudel on hanede põhjustatud probleemid ilmsed, ei ole need suurel skaalal erinevate teiste muutuste taustal üheselt määratavad – tihti on hanekahjude puudumist maaomanikul raske uskuda, kuna isiklikud emotsionaalsed argumendid kaaluvad üles faktid ja tähelepanuta jäävad teised keskkonnatingimused. Mittetäituvad ootused on sageli ka põhjuseks, mis pärsib põllumeeste ja teadlaste koostööd. Teadlaste-põllumeste koostööle ja hanedega seotud uuringute planeerimisele aitab kaasa kõikide huvigruppide (poliitikute, põllumeeste, teadlaste, kohaliku kogukonna) kohene kaasamine ja põhjalik selgitustöö uuringute läbiviimise vajalikkusest ja meetoditest.

Allikas: Linnuvaatleja.ee