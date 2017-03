Hülged kogunevad Väinamere jääl

Märtsi esimesel nädalal tuli Hiiumaa ja mandri vahel liikuva parvlaeva Leiger reisijatelt mitmeid teateid, et laevalt on märgatud jääl pikutavaid hülgeid.

Kuna teadaolevalt on Eestis üks hüljeste eluga paremini kursisolevaid inimesi bioloogiadoktor Mart Jüssi, uuris Hiiu Leht, kui palju hülgeid Väinameres võib olla, kuidas see arv on viimasel ajal muutunud ja milline võiks olla Loode-Eesti meretuulepargi mõju hüljeste asurkonnale?

Hülged on jäälembelised loomad ja kuna praegu on jääs vaid Väinameri ja osa Pärnu lahest, on suur enamus Eesti vetes olevatest hüljestest just nende jääväljade peal,” selgitas Jüssi. “Kui palju täpselt, on raske öelda, sest siiakanti tullakse kokku üle Läänemere – Põhjalahest tuleb siia mingi arv viigreid, lõuna poolt üpris palju halle. Pärast jää sulamist minnakse jälle, kes kuhu.”

Jüssi hindas suviste loenduste põhjal siinsete viigrite arvuks tuhatkond looma ja hallhüljeste arvu 5000 ringis. Eestis sünnib tema andmetel umbes 3500 hülgepoega.

Tuuleelektrijaama mõju kohta ütles Jüssi, et arvatavasti kattub meremadalike kasutuselevõtt inimeste poolt kattub nende alade põliste “omanike” huvidega, sest veealused mäestikud on elu- ja kalarikkad, seega peamised hüljeste toitumisalad.