Harjumaal Ääsmael nägi täna, 24. mai varahommikul jahimeeste rajakaamerast huvitavat vaatepilti, kus soolakus kohtusid põder ja hunt.

Fotolt on näha, kus hunt on tulnud soolakusse hommikupoolist nautivat põtra segama ja hiilib vaikselt ligi. Ent kuna põder on hundist tunduvalt suurem uluk, siis hunt seekord üksi rünnata ei julgenud.

Fotolt on näha, et põder on soolakus üksi, kuigi veel eelmisel nädalal jäi sama põder rajakaamerasse koos kahe vasikaga.