Ilmaüllatused 2018 | Itaalia - põrgulik suvekuumus ja halastamatud üleujutused

Ühes kuulsaimas Rooma kirikus San Sebastiano basiilikas, kus ka kuulsad katakombid asuvad, tõusis vesi üleujutuste tõttu poole meetri kõrgusele. Puud, mis Roomas lumeraskusega harjunud pole, varisesid sõiduteedele ja lömastasid autosid ja hooneid, nii et neid tuli veel mitu nädalat teedelt ja parkidest koristada. Kohati pole taastustöödega siiani valmis jõutud.

Rooma lähistel Circeo looduspargis viisid rajuilm ja üleujutused ära maanteelõike, mida pole siiani täielikult suudetud taastada.

Need on vaid mõned ilmataadi põhjustatud vapustused 2018. aasta Itaalias. Ühtekokku on halb ilm seniste arvestuste järgi Itaaliale tänavu kahju toonud enam kui 750 miljonit eurot.

Loodus saadab meile ilmselgeid märke, et ennenägematud ilmaolud on paraku Itaalias saanud tavaliseks nähtuseks, millega tuleb lihtsalt harjuda, sest muutuva ilma tõttu ootab Itaaliat aina troopilisem kliima ja lõunapoolsete alade kõrbestumine. See mõjutab ühest küljest inimest, aga toob koos uute looma- ja taimeliikide levikuga paraku kaasa ka paljude seniste liikide hävimise.