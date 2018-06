Jaanilõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu, mitte jäätmeid

Traditsioonilist jaanilõket tehes tuleks lisaks tuleohutusele pöörata tähelepanu ka selle keskkonna- ja terviseohutusele.

Pika kuivaperioodi tõttu valitseb Eestis suur tuleoht ning seetõttu tuleb tänavu olla jaanilõkete tegemisel tavapärasemast veelgi ettevaatlikum. Lisaks tuleohutusnõuete täitmisele tuleb järgida ka seda, et lõke oleks ohutu keskkonnale ja tervisele. Lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu, oksi, kiletamata pappi ja paberit. Jäätmeid, sh eriti ohtlikke plaste ja rehve, ei tohi lõkkes põletada, kuna nende põlemisel eraldub õhku mürgiseid saasteaineid.

„Jäätmete põletamise kahjulikest mõjudest inimese tervisele ja keskkonnale on juba aastaid räägitud, kuid kahjuks kiputakse endiselt lõkkes põletama ka jäätmeid. Eriti ohtlik on erinevate plastimaterjalide põletamine, mille puhul tekib hulganisti inimese tervist kahjustavaid aineid. Nende hulgas on nii vähki tekitavaid kui ka hormoon- ja hingamissüsteemi kahjustavaid aineid,“ selgitas Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg.