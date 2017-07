Järvamaa mesinik: kui mürgistust polnud, millesse mesilased siis hulgakaupa surid?

Neljapäeval, 20. juulil andis põllumajandusamet teada, et Järvamaal juuli algul hukkunud mesilastest võetud proovidest taimekaitsevahendite jääke ei tuvastatud.

Mesilased on saadetud edasi järgmisse analüüsi, mis peab selgitama, kas nad olid terved või niitis nad mõni mesilastega seotud haigus.

Järvamaa juhtumi puhul on tegemist väikese hobimesilaga, kus mesilased surid hulgana korraga kahes tarus.

Mesilasi pidav pere rääkis Maalehele, et algul ei olnud neil plaanis kuhugi pöörduda, kuigi oli tugev kahtlus, et tegu on mürgistusega, sellele viitas massiline suremine. Sama kahtlustas ka kogenud mesinik, kes sündmuskohal käis. Tema soovitaski tungivalt analüüsid võtta.

Tarude kõrval on ühel pool suur rapsipõld ja teisel pool hernepõld.

„Paugupealt oli tarude ees ja sees laibameri,“ kirjeldas mesilasperede pidaja ning ütles, et ei oska küll ette kujutada, mis haigus tema meetoojad korrapealt maha võis võtta.

„Väga kahju on,“ tõdes ta. „Üks pere oli väga tugev ja mesindus on üsna kallis hobi. Eks nüüd näis, mis edasi saab, aga kui mesilastelt mingit haigust ei leita, siis on see ikka väga imelik juhtum.“

Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk ütles, et sellist haigust, mis suvel ühekorraga massiliselt mesilasi tapaks, ei ole. Kindlalt saab seda teada siis, kui mesilased on haiguse tuvastamiseks testitud.