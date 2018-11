Kahel jõel tohib lõhet püüdma hakata hiljem

Lõhe ja meriforelli asurkondade kaitseks on kalapüügieeskirjaga kehtestatud üldine lõhe ja meriforelli püügi keeld siseveekogudes 1. septembrist 30. novembrini.

Erandina võib kalastuskaardi alusel lõhet ja meriforelli püüda Jägala, Narva, Purtse, Selja, Pirita, Vääna ja Valgejõe teatavatel lõikudel. Samas ei väljastata viiel viimati nimetatud jõelõigul 15. oktoobrist 15. novembrini kudeaja tõttu kalastuskaarte.

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi teadlaste hinnangul on tänavu mõistlik pikendada Selja jõel ja Valgejõel keeluaega kuni 25. novembrini. Teadlased võtsid seejuures arvesse varasemate aastate andmed ja tänavusügisese veetaseme ning asjaolu, et nondes jõgedes ei ole veel lõhe ja meriforelli kudemise kõrgaeg saabunud.

Arvestades seda, et lõhe ja meriforelli peamised kudealad Selja jões on Arkna sillast kuni suudmeni ning Valgejões Tallinna-Narva maantee sillast suudmeni, on just nendes lõikudes püügikeelu pikendamine põhjendatud.