Karu ei käi mesipuus vaid mee pärast

On kevad, sõber tuleb sulgpallitrenni ja kurdab, et karu kurinahk on käinud jälle mesitarusid rüüstamas. Loom on tuuseldanud kõvasti ja mesila näeb välja nagu sõjatanner.

Justkui deja-vu kordub sama jutt ka sügisel:

“Kevadel oli tegu “hella” karuga. Näiteks ühe korpusega oli karu kõndinud ca 70-80 meetrit üle raiesmiku (äärmiselt ebatasane maapind, mis täis oksi ja kände – endalgi keeruline käia) ja korpus oli täiesti terve. See sügisene karu oli aga kõik laiali peksnud: oli 10 tugevat peret ja kõik olid läinud“.

Karud rüüstavad tarusid enamasti sellepärast, et nad teavad, et seal sees on süüa. Karude toitumist võib siinkandis lühidalt kokku võtta nii: kevadel söövad karud kõike mida süüa sünnib. Mida rohkem suve poole, seda olulisemaks muutub toidus valk: põdravasikad, sead, sipelgad. Sügisel (alates juuli lõpust/augustist) on tähtsaimal kohal süsivesikuterikkad marjad, puuvili ja teravili.

Karu kevadine kosutus Kokora külas Tartumaal (aprilli lõpp). Foto: Zooloogid 2.0

Valgud on vajalikud talvitumisest taastumiseks ja kasvamiseks (jõusaalimehed teavad ;) ), süsivesikutest on kergem (kergem kui valgust) tekitada just talvitumiseks vajalikku nahaalust rasvkude (nagu teavad kõik dieedipidajad). Seega, kevadel jääb taru karule ette sellepärast, et ta otsib süüa; suvel sellepärast, et ta otsib valku; sügisel sellepärast, et ta otsib mett.

Toitu otsima õpib karu kogemustele tuginedes. Kui ema on talle õpetanud, et tarudest saab süüa, siis karu teab. Kui karu elupaika on paigutatud tarud, siis uudishimulik karu tahab teada, mis see on ja avastab ise. Seega oleks parim ennetus see, kui karu ei saaks teada, et taru sees on midagi söödavat.