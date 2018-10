Karude küttimismaht on peaaegu täidetud

Keskkonnaamet andis selleks jahihooajaks 61 pruunkaru küttimisluba, mis on viie isendi võrra rohkem kui möödunud aastal. Küttida on veel jäänud 3 isendit Ida-Virumaal. Teised maakonnad on juba ettenähtud mahu täitnud.

Juhul, kui peaks karude tekitatud kahjude arv peaks piirkonnas veel suurenema, saavad jahimehed küttimislube juurde taotleda veel selle kuu jooksul.

Karu küttimise mahu määramise aluseks on kahjustuste esinemise sagedus ja kahju tekitanud isendite arv kahjustuspiirkonnas. Küttimismaht on maakonniti jagatud jahipiirkondade vahel ning suunatud eelkõige piirkondadesse, kus kahjustusi on viimastel aastatel kõige rohkem esinenud.

Karujahihooaeg algas 1. augustil kestab selle kuu lõpuni ehk 31. oktroobini. Karule on lubatud jahti pidada vaid kahjustuste piirkonnas kahjude vältimise eesmärgil.