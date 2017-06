Kassikaku kaitseks moodustati kaheksa püsielupaika

Foto: Ingmar Muusikus

Keskkonnaminister Marko Pomerants võttis sel nädalal kaitse alla kuus uut kassikaku püsielupaika ja muutis kahe püsielupaiga kaitsekorda. Kokku on nüüd kaitse all 10 kassikaku püsielupaika, lisaks on kaitsealadel kaitstud 25 kassikaku pesitsuspaika.