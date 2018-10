Keskkonnaministeerium: looduslike pühapaikade kaardikihti ei eemaldatud registrist metsafirmade nõudmisel

Järgneb keskkonnaministeeriumi vastulause:

Keskkonnaministeerium ei ole palunud metsaregistrist looduslike pühapaikade kaardikihti metsafirmade nõudmisel maha võtta. Ahto Kaasik ka laimab artiklis keskkonnaministeeriumi, nimetades seda alusetult puidutööstuse käepikenduseks.

Keskkonnaministeerium mõistab, et artiklis sõna võtnud Ahto Kaasik, kes on ühtlasi ka Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse endise töötajana nimetatud kaardikihtide looja, võib tunda nördimust, et pärast suure töö ära tegemist ei ole tema koostatud kaardikiht metsaregistris nähtav. Ent siduda kaardirakenduse metsaregistrist eemaldamine puidutööstuse nõudmistega keskkonnaministeeriumile, on meelevaldne ning inetu.

Looduslike pühapaikade kaardirakendus eemaldati metsaregistrist põhjusel, et see sisaldas kasutajat eksitavat ja ebakorrektset informatsiooni, mis kindlasti ei saa olla piirangute seadmise aluseks. Kihil oli looduslike pühapaikadena riiklikult kaitstavate objektide kõrval esitatud ka kaitse all mitte olevad objektid, mis ei olnud inventeeritud riiklikult kokku lepitud metoodika alusel ning mille puhul puudusid põhjendused, miks piirangute seadmine just sellises ulatuses vajalik on (näiteks Võhandu jõe kallastel kogu ulatuses 50 meetrit). Samuti oli kihil kultuurimälestiste puhul mitmetel juhtudel mälestiste kaitsevööndit võrreldes riikliku kaitse all oleva vööndiga põhjendusi esitamata suurendatud.