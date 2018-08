Keskkonnapäev PÕXIT-ist | Eesti Energia ei poolda põlevkivi kasutamise lõpetamist vaid puhtamat tootmist

Küll aga leiab ta, et on reaalne vajadus energeetikat, sh põlevkivienergeetikat järjest puhtamaks muuta, seda näitavad arengud maailmas, sh ka Eesti energiaettevõtte edenemine. Ning seda teeb energiaettevõte ka ilma PÕXITita, rakendades energia suurtootmist, mille koosseisu kuulub ikkagi ka põlevkivienergeetika.

Täna toimub Kohtla-Järvel Eesti Energia keskkonnapäev, mille seekordne põhiteema on PÕXIT, ehk kuidas edasi – kas põlevkiviga või põlevkivita.



Päev koosneb kolmest diskussioonivoorust ja Maaleht hoiab oma lugejaid kursis Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimuvaga.



PÕXITi all peavad keskkonnakaitsjad silmas energiatootmist nii, et selleks põlevkivi enam ei kasutataks.

„Eesti Energia tuleviku arenguedu võti peitub keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutamises ja taastuvenergia rakendamises,” kinnitas Sutter. „Tuleviku edu tagab see, kui oleme lähedal kliendile ning meil peab olema väga selge plaan, kuidas oma tootmist tulevikus üha puhtamaks saada, siis me oleme kestvad. Ja sellest lähtub ka Eesti Energia lähema viie aasta strateegia.”

Globaalselt on kokku lepitud, et süsinikdioksiidi (CO2) emissioon peab vähenema. Sutter tunnistas, et arenenud maades on seda saavutatud, ent paraku nullib selle saavutuse ära Hiina ja arengumaade kasvuhoonegaaside emissiooni jätkuv kasv ning siiani kokkulepitud lahendused seda kasvu ei pidurda.