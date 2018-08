Keskkonnapäev PÕXIT-ist | Põlevkivile häid alternatiive pole... aga meil leidub ka fosforiiti!

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus kinnitas, et ministeerium toetab Eesti Energia arenguplaane.

”Vastus küsimusele, millal me lõpetame põlevkivi kasutamise, siis minu vastus on, et milleks tekitada endale probleeme. Euroliidus on piisavalt lahendusi, et ka põlevkivi kasutades on võimalik tänapäevaseid tehnoloogiaid kasutades energiat toota,” rääkis Ado Lõhmus. „Miks me kaotame oma riigi SKPst 4%. Ei maksa olla pimesi kõigele vastu. Põlevkivienergeetikat saab arendada ka üha keskkonnasõbralikumalt.”

Täna toimub Kohtla-Järvel Eesti Energia keskkonnapäev, mille seekordne põhiteema on PÕXIT, ehk kuidas edasi – kas põlevkiviga või põlevkivita.



Päev koosneb kolmest diskussioonivoorust ja Maaleht hoiab oma lugejaid kursis Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimuvaga.



PÕXITi all peavad keskkonnakaitsjad silmas energiatootmist nii, et selleks põlevkivi enam ei kasutataks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ando Leppiman on seda meelt, et energeetikas on Eesti heal teel, näiteks globaalsete kliimapoliitika eesmärkide täitmisel. Selle aasta lõpus peab Eesti esitama Euroopa Komisjonile n-ö kliimakava, mis juba iseenesest sätestab ka keskkonnaprobleemide lahendusteed.

„Me ei peaks peateel sõites tegema järske pöördeid kõrvalteedele, teadmata, mis meid seal ees ootab,” leiab Leppiman. „Kõige halvem PÕXITti juures on see, et ühiskonnale jääb mulje – paneme kõik kohe kinni ja lõpetame ära. See oleks rumalus, sest küsimuse all on meie energeetiline julgeolek, kusjuures häid alternatiive põlevkivile ju ikkagi ei ole.”