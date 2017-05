KIK kutsub valima maakondade parimaid keskkonnaprojekte

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kutsub juba seitsmendat korda valima Maakonnasipelgat. Oma lemmiku saab valida eelmisel aastal joone alla saanud 75 keskkonnaprojekti hulgast, mille leiab KIKi Facebooki lehelt.

Esindatud on projektid erinevatest valdkondadest – alates suurtest infrastruktuuri projektidest kuni koolide õppeprogrammideni, mida riik KIKi kaudu rahaliselt toetas.

„Maakonnasipelgaks võib olla iga projekt, sõltumata selle suurusest. Oluline on, et sellel on oluline positiivne keskkonnamõju ja see on eeskujulikult ellu viidud,“ ütles KIKi kommunikatsioonijuhi Elina Kink. „Konkursil võib anda hääli mitmele projektile ja mitte ainult ühest maakonnast – sest tegelikult on algatuse eesmärk tunnustada kõiki hästi tehtud projekte,“ sõnas ta.

Nominendid konkursile pakkusid välja KIKis projektidega tegelevad inimesed enam kui tuhande projekti hulgast, mis 2016. aastal lõpetati. Nende hulgas on nii siseriiklikust keskkonnaprogrammist kui ka eurorahadest ellu viidud projekte.

Maakonnasipelga tiitli saab igast maakonnast projekt, mis kogub nädala jooksul KIKi Facebooki lehel enim hääli. KIK peab laureaate silmas teemakohase tänutahvliga.

2016. aastal lõpetati 1189 keskkonnaprojekti, mida KIK toetas kokku 188 510 536 euroga. Nende hulgas oli ka mastaapseid projekte (veemajandus, trammitaristu), mille teostamine kestis mitu aastat.