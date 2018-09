KÕIK FOTOD | Loodusfotovõistluse Vereta Jaht tänavuseks võidutööks kuulutati foto metstildrist

Eriauhinna said:

Looduse Omnibussi auhind Foto: Indrek Ilomets

RMK auhind Foto: Priit Kessa

Ajakiri Horisont auhind Foto: Argo Argel

Ajakiri Eesti Loodus auhind Foto: Karl Tammiste

Ajakiri Eesti Mets auhind Foto: Olavi Hiiemäe

Hotell ”Pesa” auhind Foto: Aigar Kull

Ajakiri Eesti Jahimees auhind Foto: Taavi Nagel

Tallinna Loomaaia auhind Foto: Seppo Parkkinen

Foto: MATI HIIS

Galerii kõigi fotodega leiab siit.

Vereta Jaht on pärisjahile sarnanev jaht, kus relvadeks fotokaamerad, laskemoonaks mälukaardid ning jahisaagiks hulgaliselt looma- ja looduspilte. Ei ühtegi pauku, ainult vaiksed kaameraklõpsud. Vereta Jahi eesmärgiks on iseloomustada piltide kaudu piirkonna maastikke ja selle asukaid.

Esimene Vereta jaht toimus 1997. aastal Järvamaal Väätsal. 20 aasta jooksul on võistlusel jahitud kõike ja kõikjal, vee all ja vee peal. Varasematel aastatel on saakloomaks olnud kobras, metssiga, metsis, põder, hirv, ilves, metsnugis, mäger, teder, saarmas, metskurvits, metskits, ronk, kährik ja metssiga.

Fotovõistluse žürii poolt valitud tööd on vaatamiseks väljas RMK Tallinna kontori aatriumis (Toompuiestee 24) tänasest kuni 23. oktoobrini.

Vereta jahti korraldavad RMK ja Overall Eesti AS.