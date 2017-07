Kolm kliimamuutusi leevendavat ettevõtet saavad riigilt suure toetuse

Keskkonnaministeerium toetab kolme ettevõtet, kelle tooted või teenused aitavad kliimamuutusi leevendada, kokku 56 750 euroga.

Kevadel avatud taotlusvooru esitati 19 taotlust, mille seast valis ekspertkomisjon taotluste ja intervjuude põhjal välja kolm toetust saavat ettevõtet. Väljavalitud taotlejateks said OÜ Cityntel, OÜ Gelatex Technologies ja OÜ Reverse Resources.

„Suur huvi ja tihe konkurents näitab, et nutikaid ideid kasvuhoonegaaside vähendamiseks on Eestis palju. Kõik toetuse saajad on tugevad ettevõtted, kelle lahendused optimeerivad eri protsesse ja vähendavad süsiniku jalajälge ning aitavad nii leevendada kliimamuutusi,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Cityntel OÜ tänavavalgustuse juhtimise lahendus teeb valgustid „targaks“. Lambid oskavad tänu sellele edaspidi ise ennast õigel ajal sisse/välja lülitada ning vähese liiklusega ajal valgustugevust vähendada ja seeläbi elektrienergiat säästa. Seniste kogemuste põhjal säästetakse elektrikuludelt ligikaudu 80% ja hoolduskuludelt kuni 70%.

Gelatex Technologies OÜ arendab materjali Gelatex, mis on želatiinipõhine nahasarnane tekstiil, mis on tehtud lihatööstuse jääkidest ja mille tootmine on keskkonnasõbralik ja odavam kui nahatootmine. Võrreldes tavalise nahaga on sama koguse materjali tootmiseks vaja ligikaudu kolm korda vähem loomi.

Reverse Resources OÜ arendab tarkvara suurtele rõivabrändidele ja neile allhankeid tegevatele tehastele, mis võimaldab neil tõhusalt ja kasumlikult kasutada tehastes tekkivaid materjalide jääke. Ettevõtte sõnul saab ainuüksi Bangladeshis leiduvatest jääkidest toota ligikaudu 600 miljonit rõivaeset aastas. See vähendaks CO2 emissioone aastas 0,5 miljoni tonni võrra.

Ekspertkomisjoni kuulusid Riigikantselei strateegiabüroo nõunik Eili Lepik, Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist Viljar Kirikal, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arendusüksuse analüütik Tanel Liiv, Cleantech ForEst kaasasutaja ja juhatuse liige Indrek Kelder, Eleringi Estfeedi arendusjuht Kaija Valdmaa, Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Evelyn Müürsepp, kliima- ja kiirgusosakonna nõunik Janika Laht, keskkonnakorralduse osakonna nõunik Ivo Krustok ja kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Annika Konovalov.

Toetuste summa pärineb Euroopa Liidu lennunduse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumistulust. Seda tulu kasutatakse kasvuhoonegaaside heitkoguse teket piiravate eesmärkide saavutamise rahastamiseks.