Komplekslube saab nüüd hallata keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS

Komplekslubade üle viimisega muutuvad 258 käitaja kompleksload ja nende menetlemisega seotud teave avalikkusele paremini kättesaadavaks.

Projekti esimeses etapis valmis teenus, mille tulemusena saab esitada kompleksloa taotlust, võimaldada loa valdajatel esitada keskkonnatasu deklaratsioone ja hallata kogu loa menetlusega seotud andmeid. KOTKASe kasutuselevõtt lihtsustab komplekslubade taotlemist, menetlemist, loaga seotud seiret, aruandlust ning muude kohustuste täitmist. Samuti parandab KOTKAS kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust.

„Ettevõtjate esmane tagasiside infosüsteemile oli positiivne, kuna nüüdsest on taotluse esitamine senisest oluliselt mugavam – kord juba sisestatud taotlust saab ka edaspidi kasutada. Kasutatakse automaatseid eelkontrolle ja eeltäitmist, taotluse koostamiseks on senisest rohkem juhiseid ning loaga seotud kohustuse tähtaja saabumisel saadab süsteem loaomanikule automaatse meeldetuletuse. Samuti on süsteem liidestatud mitmete andmekogudega, näiteks äriregistri ja Maa-ameti kaardiliidesega. Kõik see lihtsustab loa menetlusega seotud asjaajamist,“ tutvustas infosüsteemiga kaasnevaid positiivseid muutusi Alar Valdmann, keskkonnaameti kompleksloabüroo peaspetsialist.

Infosüsteemi kaudu saab esitada kompleksloa taotlust, keskkonnatasu deklaratsioone, keskkonnakasutuse statistilisi aastaaruandeid (välisõhu, veekasutuse ja jäätmealase tegevuse aruandeid) ning lubadega seotud omaseire andmeid. KOTKAS lihtsustab ka Keskkonnaameti loamenetlejate tööd, kuna nüüdsest on hõlpsam hallata lube, nendega seotud dokumente ja jälgida kohustuste täitmist (nt keskkonnatasude arvestus, aastaaruanded ja seire).

„Kokkuvõttes aitab KOTKAS pakkuda senisest paremat teenust, mille tulemuseks on kvaliteetsemad kompleksloa taotlused ning kiirem ja mugavam taotluste menetlemine ja edaspidine haldamine,“ lausus Valdmann.

Kompleksluba on suure keskkonnamõjuga ettevõtete tegevuse tulemusel tekkiva saaste vältimisele ja kontrollimisele suunatud keskkonnakorralduse vahend. Eestis menetleb komplekslube keskkonnaamet, taotlusi saab esitada KOTKASe infosüsteemi.

Keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS arendust rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekt on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi nullbürokraatia programmiga.