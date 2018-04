Krooks! Igaüks saab talvest toibunud konni nende rännakul aidata

Inimese ja konna kohtumine lõpeb sageli konna jaoks ebasoodsalt, eriti siis, kui inimene on autoroolis. Suurematel rändekohtadel ei aita ka kiiruse mahavõtmine ega manööverdamine, sest soojadel ja niisketel kevadõhtutel on neid tee peal lihtsalt liiga palju. Mida siis teha?

Vaata ELFi konnalehelt järele, kuidas ja miks konnad teele ilmuvad ja mismoodi osaleda talgutel „Konnad teel(t)“.

Kui sa ei viitsi talgutega jännata, siis võid lihtsalt hoida kevadel ämbrit, pealampi ja kindaid autos. Nende abil saad teele jäänud konni aidata täiesti organiseerimatult, kui mahti on. Hea oleks siiski, kui oma tegevusest ELFile teada annaksid!

Kui sul pole aega konni üle tee aidata, siis märgi kohad, kus oled konni teel näinud, vaatluste lehele. Nii aitad edaspidi konnapäästmist organiseerida ja sealt saavad headest konnakohtadest teada need, kel on mahti õhtuti kahepaiksetele appi minna.

Kübarsepa sõnul on sel aastal konni on üle tee aidatud juba üle 6000 isendi, talgukohti on teada 13 ning talgulisi on olnud ca 100. Kuid kindlasti on veel neid, kes pole end kirja pannud ning oodata on kõvasti lisa.

Loe veel