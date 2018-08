Kuum suvi tõi Eestisse kahekümne aasta järel uue päevaliblikaliigi

Kui uusi ööliblikaid lisandub Eesti faunasse pea igal aastal, siis uus päevaliblikas avastati viimati rohkem kui kakskümmend aastat tagasi. Seega võib kirju-tumesilmiku leidmist pidada üsnagi haruldaseks.

Möödunud kolmapäeval liblika kinnipüüdnud entomoloog Andro Truuvergi sõnul on üsna kindel ka see, et kirju-tumesilmik siia sugugi juhuslikult ära ei eksinud, vaid nüüd Eesti looduses endale elupaiga sisse seab.

"Kui liblikale soodsad aastad jätkuvad, toidutaime puudust meil ei ole, elupaiku on piisavalt ja tõenäoliselt peaks ta jääma," sõnas teadlane.

Loe pikemalt ERRist.