Lääne-Virumaal ei kütitud siiski poegadega emakaru

Keskkonnainspektsioon lõpetas väärteomenetluse emakaru küttimise kohta Võle külas Haljala vallas, kuna ekspertiis näitas, et antud kohas loaga kütitud emakaru ei olnud sel aastal sünnitanud.

Keskkonnainspektsioon algatas eelmisel nädalal väärteomenetluse, et selgitada emakaru küttimise asjaolusid Võle külas, vahendab Eesti Jahimeeste Selts. Inspektsioonile oli saabunud teade, et Võle külas on kaks orvuks jäänud karupoega. Tegemist oli karupoegade häälitsuste kuulmisel põhineva oletusega. Kuna antud piirkonnas oli 27. augustil lastud loa alusel emakaru, tuli selgitada, kas see karu oli poegadega või mitte. Poegadega emakaru küttimine on keelatud.

Jahimehed peavad keskkonnaministri poolt kinnitatud korra kohaselt võtma kütitud karult bioproovid ja esitama need analüüsimiseks Keskkonnaagentuurile. Nende alusel Keskkonnaagentuuri spetsialistide läbi viidud ekspertiis näitas, et antud karu ei olnud sel aastal sünnitanud. Seda näitasid üheselt nii lootearmide puudumine emakaseinal kui ka kollaskehade olemasolu munasarjades. Sellega langeb ära kahtlus, et Haljala jahimees küttis poegadega emakaru, ühtlasi alus väärteomenetluse jätkamiseks.