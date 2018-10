Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi võitis Poola, Pajumäe talu pälvis kiidusõnu

Kolmapäeval kogunesid Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi kohalikud võitjad Rootsis Jönköpingis toimuval suurel Elmia põllumajandusmessil, et kuulutada välja tänavune rahvusvaheline võitja.

Eestis valiti Läänemere-sõbralikuks talunikuks käesoleva aasta suvel Pajumäe talu Viljandimaalt. Mahetalu peremees Viljar Veidenberg paistis silma traditsiooniliste ja uuenduslike põlluharimisviiside kombineerimisega ning keskkonnateadlike valikutega igapäevases töös.

Ka rahvusvaheline žürii tunnustas kõrgelt Pajumäe talu tema loodussõbralike valikute ja julguse eest teha investeeringuid keskkonnasõbralikesse uuendustesse uues meiereis ning tunnustas selge visiooni hoidmist keskkonnasõbraliku põllumajanduse praktiseerimisel.

Vaata Pajumäe talu tutvustavat videot:

„Ligi 97% Läänemerest kannatab eutrofeerumise all ja põllumajanduslikud meetmed on oluline osa olukorra paremaks muutmisest,“ ütles Eestimaa Looduse Fondi mereprogrammi juht Aleksei Lotman. „Selle aasta võitjad tõestavad, et efektiivsed keskkonnasõbralikud meetodid ei aita ainult toitainete vette leostumist vähendada, vaid needsamad lahendused võivad tõsta ka talu tootlikkust ning tuua kasu ümbritsevale kogukonnale ja meie ökosüsteemile,“ lisas Lotman.