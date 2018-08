Linnujahtide korraldajate koolitamine - toimiv lahendus või jokk-skeem?

Ain Alvela Ajakirjanik RUS 1

Haned Foto: Robin Mathlener, unsplash.com

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts ütleb, et välisjahimehed on valdavalt intelligentsed inimesed, kes saavad aru, mida tohib ja mida mitte. Eelmisel aastal tuvastati rikkumisi vaid ühel korral.



Metsamees Mati Sepp leiab aga, et välisjahimeestele linnujahtide korraldajate koolitamine on jokk-skeem, mis ei taga kuidagi lindude paremat küttimist - rõhku tuleks panna järelvalvele.