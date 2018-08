Lugupeetud härra minister

Pöördun Teie poole, et selgitada aiandustootjate olukorda seoses erakordselt kuuma ja põuase suvega ning teen mõned ettepanekud, mis aitaksid tootjate olukorda leevendada.

Köögiviljad on põuast tingitult väga halvas seisus. Saagist on ca 1/3 hävinenud, vee vähesuse tõttu on veel kasvavatel põldudel ebaühtlane ning küsitava kvaliteediga. Kartul on kuivuse tõttu osaliselt närbunud. Kartuli prognoositav saak on ca 1/3 tavapärasest. Kvaliteet on põua tõttu tõsiselt kannatada saanud. On suur tõenäosus, et lepingute täitmisega tekivad raskused.

Raskest olukorrast tulenevalt teeme ettepanekud, mis aitaksid tootja olukorda leevendada suhetes partnerite ja PRIA-ga: