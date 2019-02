Loe, milliseid kalapüügirikkumisi on tänavu avastatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

Jaanuaris ja veebruaris avastasid inspektorid ilma nõutava tähistuse ja märgistuseta nakkevõrke seitsmel korral, ühtekokku 44 võrku, kusjuures kuuel korral oli tegu ka lubatust väiksema silmasuurusega võrkudega. Selguseta kuuluvusega võrgud eemaldati püügilt ja hoiustati Keskkonnainspektsioonis. Praeguseks on inspektsiooni poole pöördunud üks kalur, kes on tunnistanud ühe jada võrkusid enda omaks. Asjaolude selgitamiseks on alustatud väärteomenetlust.

Lisaks avastas Politsei- ja Piirivalveameti Vasknarva kordoni patrull järvejäält koti, milles oli kaks lubatust väiksema silmasuurusega nakkevõrku. Võrgud anti üle Keskkonnainspektsioonile, kus algatati juhtumiga seoses väärteomenetlus.

Jaanuaris tuvastati Peipsi järvel kaks harrastuskalastajat, kellel puudus harrastuspüügiõigus ja Lämmijärvel kaks püügiõiguseta harrastuskalastajat. Rikkujatele määrati väärteo korras rahatrahvid, mis jäid 100 euro piiresse.

Ühe kutselise kaluri kontrollimisel selgus, et kalur oli enne randa jõudmist teinud peatuse ning jätnud järvejääle kottidesse pandud kalad, kokku 57 latikat ja ühe haugi. Kuna kalade püügi kohta puudusid nõutavad dokumendid (ei olnud selge, kes ja millal need püüdis), alustati väärteomenetlust. Keskkonnakahju suuruseks arvestati 1403 eurot.

Jaanuari lõpus tuvastati kaks isikut, kes olid püügile asetanud kahest nakkevõrgust koosneva võrgujada, kuid võrgupüügiks puudus luba. Kontrollimise hetkeks olid nad jõudnud võrkudega püüda 20 koha, viis haugi, kolm rääbist ning kaks ahvenat ja siiga. 11 kala olid veel eluvõimelised ja need lasti tagasi järve. Kalavarudele tekitatud kahju suuruseks hinnati 802 eurot. Alustatud on väärteomenetlust.