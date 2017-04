Looduskaitseseaduse täiendus leevendab maaomanike olukorda

Riigikogu kiitis 78 poolthäälega heaks keskkonnakomisjoni algatatud looduskaitseseaduse täiendamise seaduse, millega leevendatakse nende maaomanike olukorda, kes on riigilt oma maa järelmaksuga erastanud ning riik on hiljem nendele maadele seadnud intensiivsed looduskaitselised piirangud. Sellega viiakse looduskaitseseaduse nimetatud säte põhiseadusega kooskõlla.

Seadus toetab õiguskantsleri ettepanekut looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimise kohta. Seadusesse lisati täiendavalt säte, et kui kinnisasja omanikul on tekkinud võlgnevus hüpoteegimaksete tasumisel, on maksete tasumise peatamine lubatud juhul, kui enne maksete tasumise peatamist tekkinud võla tasumiseks on sõlmitud maksegraafik ja võlga tasutakse selle maksegraafiku alusel.