MASSIMÕRV PEIPSI JÄRVES | Kalade surma põhjuseks on erakordne kuumus

Surnud kalad Kauksi rannas. Foto: Ivo Kask

Viimastel päevadel on Peipsi ääres puhkajad täheldanud kaldaäärses vees ja kallastel hulgaliselt surnud kalu. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna spetsialistid ning Eesti kalateadlased kinnitavad, et kalade massilise hukkumise taga on erakordselt kuum ilm.