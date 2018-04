Metsakaitsjad arutasid maaeluministriga pestitsiidide kasutamist ja metsauuenduse varjukülgesid

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks ühes mesinike delegatsiooniga kohtus maaeluminister Tarmo Tammega, et meenutada ministrile pestitsiidide liigse kasutamisega kaasnevaid kahjusid, millega mesinikud mesilaste suremise näol pidevalt kokku puutuvad.

Kodanikuühenduse eesmärgiks oli uurida, millise poole valib Eesti peatselt toimuval Euroopa Liidu liikmesriikide hääletusel kõikidele tolmeldajatele ülimalt kahjulike neonikotinoidide keelustamise üle. Kohtumisel saadi Maaeluministeeriumi Taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu käest kinnitus, et Eesti esindaja hääletab nimetatud mürkidele seatavate ülirangete piirangute poolt.

Lisaks arutas delegatsioon ministriga seda, kuidas peatada liigirikkuse kiire vähenemine meie metsadest ning niitudelt, aasadelt ja rohumaadelt. Liikide kadumisele aitab kaasa liigne pestitsiidide kasutamine klassikaliste maaharimise viiside asemel, nagu niitmine või kultiveerimine.

Samuti arutati intensiivse monometsanduspoliitika kahjulikust mõjust meie tolmeldajatele – metsakultuuride ja noore metsa hooldamise käigus mesilastele eluliselt oluliste remmelgate ja teiste lehtpuude, nagu pihlakate, pärnade, vahtrate ja tammede välja raiumisele Eesti metsadest, lisaks ka alusmetsade hävinemisele harvesteridega teostatava lageraie käigus.

Kõik see on pannud mesinikke välja töötama Mesilaste Kaitse Seaduse projekti, mille Maaeluministeerium lubas üle vaadata ning anda oma hinnang, kas seadust tasuks eraldi vastu võtta või lisada mesilaste kaitset puudutavad täiendused olemasolevatesse seadustesse.

Minister kinnitas, et kui kusagil maapiirkonnas on toimunud õitsvate taimede pestitsiididega töötlemine, siis tuleb sellest koheselt teavitada Põllumajandusametit, kuna tegemist on seadusega keelatud tegevusega, mille toimepanekule peab järgnema vastutusele võtmine.