Metsaveokid lõhkusid Sigula küla tee

Taimo Jõõts ja Rein Riiberg on nördinud. Nende kodutee Kuusalu vallas Sigula külas meenutab mülgast, mille rööbastesse on tekkinud järved. Teed kasutasid meeste sõnul Tava Mets OÜ veokid.

Kuusalu vallas keerab Peterburi maanteelt lõuna poole metsatee, mis esmalt möödub endistest Dvigateli suvilates, n-ö Venekülast. Edasi jõuab metsatee Sigula küla Metsaserva ja Kruusaaugu taluni.

Metsaserva talus elav Taimo Jõõts (39) ei suuda oma pahameelt varjata. “Ühel hommikul jäime sedavõrd kinni, et peaaegu oleksin pidanud Reinu poole pöörduma, et traktor tuua, aga tänu neliveole suure hädaga ikka õnnestus ennast välja punnitada. Mõne väiksema auto oleks see siin kindlasti ära lõhkunud.”

Millal augud metsateele ikkagi tekkisid? Kruusaaugu talu mehel Rein Riibergil (75) on selle kohta oma nägemus.

Süüdi metsaveokid

“Nende aukudega on sihuke lugu, et kui käisid siit hobused, jalgrattad ja mootorrattad, ei olnud tee peal mingeid aukusid. Kui vihma tuli, vajus maasse ära, aga ei hakanud niiviisi kogunema. Kui tuli uuem Eesti aeg, siis hakkasid augud tulema, kui pandi järelkärudega täislastis metsaautod sõitma. See on viimase kahekümne aasta teema,” räägib Rein.

Taivo sõnul on probleemid seotud Tava Mets OÜga, mis tegi esimese lõikuse Sigula metsades paari-kolme aasta eest. Juba siis lõhuti teid, aga masinatega käidi metsas, kui maa polnud nii pehme. “See oli talutav, me päris kinni ei jäänud omadega,” meenutab Taivo.

Eelmise aasta sügisel sai kohalik metsatee palju rohkem kannatada. “Siin oli järellõikus, Scaniatega veeti,” kommenteerib Rein.

Taivo sõnul tehti mullune pahandus üheainsa nädalavahetusega. “Ma olin kodus ja kodust väljas ei käinud. Esmaspäeva hommikul tööle minnes oli üllatus suur, et sihukesed suured rööpad on sisse tehtud. Pärast tuli külm, aga just sel hetkel oli sula.”

Rein on korduvalt Tava Mets OÜsse pöördnud. Ta on abi otsinud ka RMKst. “Kui meie pöördusime Taivoga RMK poole, et tulge vaadake, mis on teega juhtunud, laske see korda teha Tava Metsal, siis ei tehtud meie jutust väljagi.”

“See, kes lõhkus, peaks ka parandama,” arvab Taivo. Kas tuleks pöörduda kohtusse või vallavalitsusse? “Meil puudub selleks õige nägemus. Tõrjuvalt suhtutakse igalt poolt,” kurdab Rein.

Tava Mets OÜst olla Reinule öeldud, et tee kuivab ära ja kõik on jälle OK, tee parandab iseennast.

Reinul on kibedus hinges ka ühel teisel põhjusel. Tava Mets OÜ raiub lankidel, mis ettevõte ostis kohalikult metsaomanikult. “Minagi konkureerisin ostule, aga, noh, mis mul seal teha oli. Raha polnud,” tunnistab ta.

Metsameister: tee on korras

Taimo Jõõts ja Rein Riiberg on Tava Mets OÜst suhelnud eeskätt metsameister Allar Kivirähuga (39). Kui küsin Allarilt Sigula metsateede olukorra kohta, tuleb vastus: “Minu arust väga normaalne. Kuusalu vallaga oli meil leping, et me kasutame neid teid. RMKga on meil raamleping, kui me kasutame RMK teid.”

Tava Mets OÜ on Allari sõnul Sigulas rakendanud veokeid, mis kaaluvad täislastis kuni 44 tonni. “See on ju reglementeeritud riigi poolt, kui raskete veokitega võib sõita Eesti teedel,” ütleb ta.

Väitele, et Sigula metsatee on ära lõhutud, vastab Allar kiiresti: “See on RMK tee. See on täiesti liivatee, aga see on alati, et kui metsa kuskil raiutakse, siis kellelegi see kindlasti ei meeldi. Lihtsalt see nii on. Kui mina seal viimati käsin, mina küll ei näinud, et see tee oleks kuidagi ära lõhutud või olnud halvemas seisukorras, kui enne, kui me sinna läksime.”

