Miks linnud ikkagi rändavad?

Teada on, et lindude rändamine on evolutsiooniliselt kasulik käitumisviis, kuid küsimusele, millised keskkonnatingimused lindude rände tingivad ja kas mõni neist on olulisem, on raske vastata. Rändamine nõuab palju energiat ja on ohtlik, mistõttu on seni rändamise põhjuseks pakutud muutusi toiduhulgas, liikumiste optimeerimist vastavalt rände kulukusele ning püüet viibida aastaringselt sarnastes oludes. Paraku on seni vaid üht võimalikku seletust uurides jõutud vastakate tulemusteni.

Tänaseks on lindude kohta piisavalt teada nii nende elupaigatingimuste kui ka rändeteede kohta ning see võimaldab uurida lindude rännet mõjutavaid tegureid globaalselt. Pesitsus- ja talvitamisalade tingimustele tuginedes arvutasid teadlased alternatiivseid rändeteid ning võrdlesid neid tegelikega. Tegelik rändetee osutus arvuti poolt pakutuist optimaalsemaks, mis kinnitab lindude head orienteerumisvõimet.

Foto: Argo Ingver

Täpseima seletuse rändetee valimisel andsid sobiliku õhutemperatuuri järgimine, alade geograafiline vahemaa ja toidurohkus – 91% liikide jaoks näib rändamine olevat kasulik just ressursside pärast ning kaugemale rännatakse vaid juhul, kui ees ootavad rikkalikud toiduvarud. Siiski on kõigi eelmainitud tegurite vahel lõivsuhted, mis koos selgitavad lindude rände ülemaailmset ulatust kõige paremini.