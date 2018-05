Mis juhtub metsa loodusväärtustega, kui muuta uluksõraliste arvukust või karjatamiskoormust?

Foto: Sven Arbet

Rahvusvaheline töörühm võttis kokku üleilmsed tõendid elurikkuse muutustest metsades, kus küttimise, tarastamise või karjatamisega on muudetud uluksõraliste või kariloomade survet ökosüsteemile. Selgub, et mõjud olenevad tugevasti metsatüübist ja liigist ning peamine on võimaldada puistu järelkasv vähemalt aastakümnete perspektiivis.