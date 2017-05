Mis saab siis, kui loomad tuppa tungivad?

Mida teha siis, kui kuskil aianurgas podiseb kährik või pööningule on end peitnud nugis? Või on kärnas rebane end majanurka sättinud ning keeldub lahkumast? Või korraldab kobraste koloonia sinu maadel omaalgatuslikku puude langetamist?

Kuigi ulukid, kes eramute lähedale satuvad, pole tavaliselt suured, ei tihka paljud meist ise midagi teha – metslooma puhul ei tea ju kunagi, kuidas ta käitub ning pisiulukid on tavaliselt nii kiired ja kavalad, et nende tabamiseks on vaja oskajat abikätt.

Selliste juhtumitega tegelemiseks lõi Jõelähtme vallas elav Marko Olop umbes kuu aega tagasi ühemehefirma Jäägriabi OÜ. "Varem tegelesin sellega nagu hobiga, aga siis vaatasin, et tööd on nii palju ja kulud nii suured," rääkis Olop.

Metsloomade aedadest minematoimetamine on ainult osa tema teenustest – samamoodi koristab mees maanteedelt allaaetud loomi ja linde ning tegeleb juba aastaid kobraste arvukuse vähendamisega ja kopratammide lammutamisega.

Mida rohkem tungib inimasustus läbi endiste metsade loomade asualadele, seda rohkem kohtab metsloomi ka inimeste majapidamiste lähedal. Loomadel on raske kohaneda sellega, et nende maad on nüüd inimeste käes ja nii nad majadesse ja aedadesse satuvadki. "Loom harjub inimesega ära ja lõpuks on paratamatu, et ta elabki sul pööningul," muigab Olop. "Kahju, mida väikeulukid majades teevad, on ikka väga suur, minu jaoks lausa arusaamatult suur – katusekiled näritakse nugise poolt puruks, niiskus pääseb sisse, kõik hakkab hallitama ja maja ongi tuksis."

