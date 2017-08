Muhu kurepoeg sai endale saatja

Järjekordne sookurepoeg sai jala külge GSM-saatja 1. augustil ja sedakorda Muhus.

Sõrves elava linnuvaatleja Mati Martinsoni andmeil sai esimene kurepoeg saatjaga varustatud Sõrves ning see pesakond lendab juba ringi, on pesapaigast lahkunud ja liitunud Mullutu-Suurlahe suure ööbimiskogumiga. Seda seepärast, et Sõrves ei ole ju viljapõlde, kirjutab Saarte Hääl.

Sel teisipäeval, kurgede rõngastamiseks juba suhteliselt hilja, sai saatja külge veel üks kurepoeg ja seda Muhu saarel. Martinsoni sõnul on saatjate paigaldamine tegelikult rahvusvaheline projekt, mida veavad Aivar Leito ja Ivar Ojaste. Mullu varustati üks kurepoeg nimega Mati GSM-saatjaga Sõrves Türjul. “Tema tegemised on internetis kõik vaadatavad: kuidas ta käis Hispaanias talvitumas, tagasi tulles tükk aega Saksa ja Poola piiril toppas ning siis Saaremaale tuli,” kõneles Martinson.