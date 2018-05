Murelikud lätlased arutlevad: eestlased saavad karudega hakkama, kas meie oleme halvemad?

Suve keskel on Läti metsades järglastega karusid nähtud küll, kuid see ei tähenda, et karud oleksid Lätis sündinud. Seda seetõttu, et lastega karuemad püüavad suviti vältida võõraid jooksuisas karuisasid, kes võivad lapsed ära tappa. Seetõttu rändab ema järglastega aladele, mis teistest karudest tühjad on.

„Sellistel käikudel võib karuema oma sünnikohast väga kaugele minna,“ ütleb Ozoliņš.

Lisaks, et tiine karuema Lätis sünnitaks, peab ta saama segamatult talveund magada. Kui keegi karuema une ajal segab, põgeneb karu minema ning beebid jäävad üksi.

„Kuni aprilli lõpuni-mai alguseni, on jaanuaris sündinud karukesed väga väetid ning ei jõua emale järgneda,“ ütleb Ozoliņš. “Et asi kindel oleks, tuleks väikseid karupoegi näha hiljemalt mais. Sel aastal pole teateid olnud, kuid veel mai lõpus nähtud karupoja võiks siin sündinuks lugeda.“

Süüdi on mõisnikud

Miks paljuneb suur loom Eestis ja Venemaal, kuid Lätis käib vaid toitu otsimas või teiste jooksuaja eest maapaos? Küllap on karudel hea ajalooline mälu.

"Erinevalt naaberriikidest, kütiti Lätis 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi algul karusid halastamatult, seetõttu nad meie territooriumil enam ei paljunenud. Karusid hävitasid mõisahärrad – poolakad ja sakslased, mitte lätlased," räägib Ozoliņš.

Karude sõber Jānis Ozoliņš. Foto: Delfi.lv

Hiljem arenes kiirelt põllumajandus, mistõttu metsaga kaetud alad vähenesid oluliselt. Alles pärast Teist maailmasõda hakkasid mahajäetud põllud taas metsa kasvama, kuid karudega nii kiiresti ei läinud.

Viimastel aastatel on karusid jälle rohkem märgatud. Üks põhjuseid on Eesti ja Vene karude tõusev arvukus. Eestis elab ligikaudu 700 karu, kellest umbes 50 tükki on lubatud ära küttida. Aga kuna karu elab 30-aastaseks, siis ületab sündivus kütituid ning arvukus suureneb.

Vene piiri ääres suureneb karude hulk seetõttu, et inimtegevus on vähenenud. Kus varem peeti talusid ning kütiti karusid, on nüüd mahajäetud külad.

Marjulised on hirmul

Et keegi lähiajal loodetavasti Lätti naasvaid loomi ei segaks, töötab metsateaduste instituut Silava mesikäppade kohta välja uut liigikaitse plaani.

"Meie eesmärk on teha kõik selleks, et karude naasmine Lätti käiks ilma takistusteta," ütleb teadur. Ozoliņš tunnistab, et peamine takistus karude Lätti naasmiseks on seotud inimeste arusaamadega - mitte igaüks ei oota kuni 300-kiloste metsloomade naasmist, eriti mesinikud.

"Karud rüüstavad tarusid, seetõttu tuleb mõelda mesinike kompenseerimisele," ütleb Ozoliņš, kes juhib tähelepanu sellele, et kompensatsioone ei saa maksta lõputult. Mesinik peab ise tegutsema – kaitsma tarud elektriaiaga, et mesikäpp magusale ligi ei pääseks.

"Ega jahimehedki otseselt karude üle ei rõõmusta, sest karud on range kaitse all – jahtida neid ei tohi, aga nende juhuslik ülesäratamine ka suurt lõbu ei paku,“ ütleb teadur. Lisaks kartvat Läti jahimehed ekslikult, et karu tulek peletab sellest metsast metskitsed ja põdrad.

Kuigi suur loom on tegelikult arg nagu jänes, kipuvad ka marjulised arvama, et nad ei saa enam julgelt metsa minna.

„Ühiskonna reaktsioon on liialdatud, millest annab tunnistust üks juhtum Jelgava kandist, kui inimene märkas karu jälgesid ning helistas päästeteenistusse,“ ütleb Ozoliņš. “Põhja-Lätis on inimesed juba harjunud, aga kui Riiale lähemal karu nähakse, on kõik hirmul.“