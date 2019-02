Noore looduskaitsja auhinna pälvis Lennart Lennuk loodusmuuseumist

“Lennart Lennuk on väga pühendunud ja silmapaistev loodusesõber, kes teostab end mitmekülgselt ja tulemuslikult. Tema sattumine väärikasse noore looduskaitsja auhinna pälvijate ritta on seetõttu igati ootuspärane. Usun, et otsusega anda tänavune tiitel Lennartile ühinevad paljud tema töödest innustust saanud loodushuvilised,” selgitas valikut ELFi juhatuse aseesimees Siim Kuresoo.

Lennarti kandidatuuri esitasid konkursile tema kolleegid Eesti Loodusmuuseumist. “Lennart on alati abivalmis ja muhe kolleeg, kes peab loodusest lugu ning toimetab mitmel rindel, et olulised teemad inimesteni jõuaksid,” ütleb Eesti Loodusmuuseumi direktor Heidi Vilu. “Ta armastab looduses olemist ning on imetlusväärne, kui tihti ta jõuab oma tegemiste kõrvalt nii loodusmuuseumis kui kodukohas Raplamaal ka näiteks varahommikul rabasse pildistama,” lisab ta.

Loodusmuuseumis vastutab Lennart zooloogiliste kogude eest (ca 130 000 museaali) ning nende kaudu looduse vahendamise eest. Ta on kureerinud mitmeid menukaid näituseid, näiteks „Soome lahe (l)ainel“ (2014) „Tempo ja rütm“ (2014-2015), „Metsanotsu – tõeline siga“ (2015-2016), samuti 2018. aasta lõpus avatud näituse „Isad ja pojad“. Lisaks loetletud näitustele on Lennart teadmiste ja oskustega ka kõigi teiste näituste loomisel pidevalt abiks ning kannab hoolt selle eest, et loodusmuuseumi rändnäitused jõuaksid eri kohtadesse üle Eesti.