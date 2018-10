Ornitoloogiaühing kutsub nädalavahetusel vaatlema lindude sügisrännet

Osalemiseks tuleb vaadelda linde, kirja panna nähtud linnuliigid ja nende arvukus ning edastada info ornitoloogiaühingule esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 9. oktoobriks.

Lindude rände tippaeg on Eestis septembri teises pooles ja oktoobri esimesel nädalal. Sel perioodil lendab meilt läbi miljoneid linde, kes suunduvad talvitama Euroopa lõunaosasse või Aafrikasse.

Andmed saab sisestada eElurikkuse portaali töölaua PlutoF või rakenduse Legulus kaudu, ornitoloogiaühingu veebivormi või saata tavapostiga aadressile Veski 4, 51005 Tartu linn, Tartu maakond.

Juhendajatega linnuvaatlusretked on laupäeval, 6. oktoobril Tartus ja Vihasoo tornis ning pühapäeval, 7. oktoobril Sindis ja Pärnus. Retkedel osalemine on tasuta. Täpsem info on kirjas ornitoloogiaühingu veebilehel.

Oma kodule lähima linnuvaatlustorni leiab kaardirakendusest.

Rahvusvahelised linnuvaatluspäevad EuroBirdwatch toimuvad sel aastal kahekümne viiendat korda. Alates 1993. aastast on enam kui 1,1 miljonit inimest vaadelnud kokku üle 73 miljoni linnu. Tänavu osaleb vaatluspäevadel ligi 40 Euroopa riiki. Vaatluspäevade eesmärk on pöörata tähelepanu lindudele ja nende vajadustele rände ajal.

EuroBirdwatchi eestvedaja on BirdLife International, Eestis koordineerib tegevust Eesti Ornitoloogiaühing.