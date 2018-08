Peagi algavast Purtse jõe puhastamisest saab Eesti suurim jääkreostuse likvideerimise projekt

Keskkonnaministeeriumi projektijuhi Raimo Jaaksoo selgitas, et Purtse jõe valgala pinnas on reostunud Kohtla-Järvel ja Kiviõlis tegutsenud põlevkivitehaste reostuse tõttu, peamiselt 1930.-1980. aastatel. "Praegu on Purtse jõgi üks reostunumaid vooluveekogusid Eestis. Jõe valgala puhastamise eesmärk on muuta piirkond nii loodusele kui ka inimesele ohutuks," rääkis Jaaksoo.

Infoõhtul andsid Keskkonnaministeerium, projekteerimis-ehitustööde peatöövõtja Pinnasepuhastuse OÜ, projekti konsultandid Kobras AS ja Maves AS ning ehituse omanikujärelvalve teostajad ülevaate projekti eeluuringust, tehnilisest lahendusest, ajakavast ja kavandatud töödest ning vastasid küsimustele.

Puhastustöid teostava Pinnasepuhase OÜ projektijuht Tarvo Klaasimäe selgitas, et kokku puhastatakse projekti käigus 13 km Purtse ja Kohtla jõge ning ohutustatakse 14 ha suurune fenoolisoo ala. Projekti ettevalmistustööd juba käivad, ehitustööd saavad aga sõltuvalt ilmastikuoludest tõenäoliselt alguse sel talvel.

"Jõe puhastustööde käigus eraldatakse puhastatav jõeosa esmalt ajutiste tammidega ja juhitakse vesi ajutist möödavoolukraavi või -torustikku kasutades jõe praegusest sängist mööda. Seejärel kaevatakse reostunud pinnas välja ja puhastatakse see kuumutades kõrgel temperatuuril. Väljakaevatud ala täidetakse tagasi puhta pinnasega ning aladele antakse looduslähedane ilme. Ajutised tammid ja möödavoolukraav või torustik likvideeritakse ning vesi juhitakse tagasi puhastatud jõesängi," selgitas Klaasimäe ja lisas, et kõik tehtavad tööd kinnitatakse eelnevalt tööde alale jäävate maade omanikega.