Peipsi koristustalgutel eemaldati järvest kokku üle 600 peremeheta nakkevõrgu

Peipsi koristustalgute tulemusi kokku võttes märkis Kask, et see on üks omamoodi ettevõtmine. „Tööpäevad on tavapärasest pikemad, tegevused nõuavad sageli suuremat füüsilist jõudu ning võrkude leidmisel ja väljavõtmisel peab taluma ka ebameeldivat lõhna. Samas keegi ei nurise ning igaüks annab endast parima, et kõik sujuks ning tööd saaksid kiirelt tehtud,“ rääkis Kask.

Peipsi järve vanadest võrkudest puhastamine toimub Keskkonnainspektsiooni algatusel ja seda toetab rahaliselt Keskkonnainvesteeringute Keskus.