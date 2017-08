Põllumajanduses kasutatavad putukamürgid ähvardavad hukuga ka kimalasi

Põllutaimede putukkahjurite vastu kasutatavad ained – neonikotinoidid – ei ohusta mitte ainult kodumesilasi, vaid ka metsmesilasi ehk kimalasi. Kanada ja Briti teadlaste väitel võib maailmas laialt kasutatav neonikotinoid tiametoksaam vähendada veerandi võrra võimalust, et emakimalane hakkab munele ja loob koloonia.

Nigel Raine Guelphi ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Nature Ecology & Evolution, et nii tugev toime tekitab kahtluse, kas kimalased suudavad looduses üleüldse püsima jääda.

Raine ja ta kaaslased uurisid, kuidas mõjub tiametoksaan emakimalastele kevadel, kui need on just talveunest ärganud ja teevad ettevalmistusi munemiseks. Nad hoidsid 300 emakimalast oludes, mis jäljendasid kevadist looduskeskkonda kõigi juurdekuuluvate stressiteguritega, kaasa arvatud parasiitnakkused.

Poolele katsekimalastest andsid nad ka siirupi, millele oli lisatud tiametoksaami koguses, mida võib kohata ka päris õietolmus ja nektaris. Selguski, et seda taimekaitsevahendit saanud emakimalaste seas asus munele 26 protsenti vähem isendeid kui kontrollrühmas.

