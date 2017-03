Pomerantsi eesistumise blogi nr 5. Hanna ja atašeed

Lubasin eelmises postituses, et pühendun vahepeal inimestele. Eesistumisega seotud inimesi on keskkonnaministeeriumi haldusalas 150. Enamik neist resideeruvad ikka Eestis, aga nii nagu igal ministeeriumil, on ka meil eesistumise perioodiks tulnud oma Brüsseli igapäevast meeskonda laiendada.

Alustan Hannast, kes on Brüsselis Eesti alalises esinduses keskkonnavaldkonna assistent. Hanna on kohanemise musternäide. Ta on lühikese ajaga saavutanud täisselguse Brüsseli koridoride osas ja seda mitte ülekantud tähenduses, vaid tegelikkuses on ka nii, et Hanna suudab kõiki suunata õigesse koridori ja sealt õige ukseni ka. Seda kõigis olulistes hoonetes. Kui Sa oled jõudnud tagasi välisukseni ja avastad, et sajab vihma, siis ära muretse. Kusagilt ilmub koheselt Hanna piisava hulga vihmavarjudega. Ei maksa eeldada, et Hanna on Su vihmavarju hoidja, ta on keskkonnakorralduse magister, kel ülesandeid ka jäätmepaketiga seonduvalt. Peale selle oskab ta ka anda häid soovitusi, kus saada kõhutäidet. Ta on tudengipõlves Tartus teenindajana lisaraha teeninud ning hiljaaegu veel restorani tööd korraldanud, seetõttu eksperdi staatuses. Selles osas on muidugi hea spetsialist ka Jörgen, aga Jörgen on juba atašee.

Atašeed on erialadiplomaadid, kes on Brüsselis lähetuses ka ilma eesistumiseta. Nüüd on lihtsalt meeskonda suurendatud. Kokku on meil 8 erialadiplomaati ning igal neist on oma vastutusala. Meie atašeed on targad ja hakkajad ning pärit eri Eestimaa paigust ehk et Brüsseli uksed on valla igale ühele, kel tahtmist ja ambitsiooni on Eesti asja Euroopas ajada. Olgu siinkohal stiilinäiteks kalandusatašee Meit Grossmann Rõugest või teine kalamees Herki Tuus Vainupea rannast, Lääne-Virumaalt. Mariina Hiiob, kes on veeteemade ja LULUCFi spets on pärit Võrust.

Tallinlasi on ka. Eve Tamme tegeleb jäätmepaketiga ja heitkogustega kauplemissüsteemi lennundust puudutava osaga. Kristi Klaas juhib kogu me Brüsseli meeskonda. Samas lihtsalt ülemuseks olemisest ei piisa. Ohtlike ainete (ROHS) direktiiv, keskkonnavaldkonna aruandlust puudutav direktiiv, looduskaitse, säästva arengu eesmärkide (SDG), ökoinnovatsiooni ja ÜRO Keskkonnaassamblee (UNEA) järeldused on tema vastutusala.

Jörgeni Talkopi nimi tuli juba sisse. Tema on kõige pikem meeskonna liige, võrkpallur, kelle hoole all on kauplemissüsteemi saatus. Ta atmosfäärile kõige lähemal. Vahemärkusena olgu öeldud, et Herki on ka kõva käsi võrkpallis. Meenub veel Meiti jäähoki lembus. Rahvusvaheliste kliimaläbirääkimiste järeldused ja veel üht-teist on samuti Jörgeni hoole all. Birgit Aru on kliimateemade ekspert, kelle kitsamaks valdkonnaks on nii-nimetatud jagatud kohustuste määrus, ESR. Mis see on, saate teada järgmine kord. Aare juurde tagasi. Tema tegeleb rahvusvaheliste kliimaläbirääkimistega ja tuumaküsimustega.

Aeg on loo moraaliks. Andke mulle 150 inimest, neist 9 Brüsselis ja ma teen üksi selle eesistumise ära.