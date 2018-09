Prantsusmaa keelustas esimese Euroopa riigina mesilasi ohustavad neonikotinoidid

Prantsusmaal keelati viie erineva neonikotinoidide nimetuse all tuntud taimekaitsevahendi kasutamine. Kogu Euroopa Liidus keelustatakse alates selle aasta detsembrist neist kolme kasutamine üksnes välitingimustes.

Keskkonnakaitsjad ja mesinikud tervitavad keeldu, ent Prantsusmaa vilja- ning suhkrupeedikasvatajad hoiatavad, et see võib põllumehed kahjurite suhtes kaitsetuks muuta.

1990ndatel turule tulnud putukatõrjeks kasutatavad neonikotinoidid mõjuvad mesilaste kesknärvisüsteemile. Neonikotinoidid loodi vanemate ja kahjulikemate alternatiivide asenduseks ning on nüüd teravilja, viljapuude, peedi ja viinamarjade tarbeks enimkasutatud pestitsiidid.

Teadusuuringud on aga näidanud, et neonikotinodid kahjustavad mesilaste spermat ning mälu ja kodutarusse naasmise oskust. Möödunud nädalal avaldatud uuringu järgi võivad mesilased taimekaitsevahenditest ka sõltuvusse jääda.

Prantsuse põllumehed sooviksid erandeid neile põllukultuuridele, mille juures neonikotinoidide kasutamisele alternatiive pole. Lisaks juhivad nad tähelepanu, et keeld tekitab ebaausa konkurentsi Euroopa Liidu ning kolmandate riikide tootjatega, kus lubatakse pestitsiide kasutada.

Teine osapool leiab aga et keeldu peaks laiendamagi. Suure hulga mesilasi kaotanud Bretagne'i poolsaare mesinik leiab, et keeld oli hea asi, kuid mesinikke see ei päästa, öeldes, et kui ühtedest saadakse lahti, tulevad uued asemele.

Pestitsiidide kasutamise vastastest üleskutsetest hoolimata suurenes Prantsusmaal pestitsiidide kasutamine 2014. ja 2016. aasta vahel 12 protsenti.

Allikas: The Telegraph