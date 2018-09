Prügist puudust pole, ülemaailmsel koristuspäeval osaletakse ka ilma kirja panemata

Kõike sealset prügi mehed vaatamata kolmetunnisele tööle kokku koguda ei suutnudki.

„Teisel pool Mustjõge on veel sodi, mida on sinna aastakümnete jooksul kokku toodud,“ märkis Helde.

Antagu endast teada

Tegemist on Tallinna maaga ning aselinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on valdav osa linnaosavalitsusi valmis selleks, et paljudes punktides jääb kokku kogutud jäätmete ära viimine tahes tahtmata nende kanda.

Seetõttu ootab linn talgujuhtidelt ka vastavat teavet, kus koristamiseks läheb ja kus on tarvis jäätmeid koguda. Oluline on, et jäätmed korjataks kokku ja jäetaks paika, kuhu oleks võimalik ka veokiga ligi pääseda.

Infot koristamise kohta ootavad ka maailmakoristuspäeva korraldajad, et teha homsest kokkuvõtteid ning kuulda erinevaid lugusid.

Seetõttu palub Raimo Matvere kõigil neil, kes pole endast veel teada andnud, saata meeskonnale vähemalt meil aadressil talgud@maailmakoristus.ee.