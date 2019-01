Riigikogu on hääletanud: Eestis karusloomafarme ei keelustata

Lisaks on Eestis praegu 15–20 väikest tšintšiljafarmi, millest paljud hääbuvad Pilvre sõnul peagi iseenesest. Samas nõuab tema meelest Eesti rahvusvaheline kuvand, et me selle keeluotsuse praegu ikkagi ära teeksime.

Ka nahkade parkimine on Eestis lõpetatud suure keskkonnakoormuse tõttu, näiteks Balti Karusnaha nahad lähevad praegu külmutatuna Soome parkimisele. Parkimiseks kasutatakse lisaks formaldehüüdidele ka muid kemikaale, mis nõuavad väga karmi jäätmekäitlust.

Seaduseelnõu ei puudutanud aga küülikukasvatust, sest küülikuid kasutatakse ka liha saamise eesmärgil. Samuti kinnitas Barbi Pilvre, et eelnõuga ei püüta propageerida veganlust või muul moel loomapidamist toidukraami saamiseks.

Pragi: veel üks katse maaelu välja suretada

Enne eelnõuriiigikogu täiskogu ette esimesele lugemisele jõudmist teatas Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühingu juhatuse esimees Leander Pragi, et seaduseelnõu väljatoomisega just praegu on tegemist valimiseelse populismi lainel seilavate parlamendisaadikute sooviga keelustada ära üks maaelu valdkond ja aidata kaasa toiduhindade tõusule.

Karusloomakasvatajate ühenduse teates märgitakse, et kõik euroliidus karusnaha töötlemisel kasutatavad kemikaalid ja protsessid vastavad REACH direktiivile ning ei kujuta inimesele mingit ohtu.

„Keskkonnahoiu seisukohast soovime rõhutada, et karusnaha käitlemisel ei teki mikroplasti jääke, millised tekivad kunstkarusnaha ja teiste naftakeemial baseeruvatest materjalidest rõivaste tootmisel,” seisab sõnumis. „Karusnahast tooted kestavad põlvkondi ning kasutusest väljalangenud esemed lagunevad looduses orgaaniliselt ja täielikult.”

Barbi Pilvre leiab, et karusloomakasvatusel on laiem sisu, kui pelgalt loomakasvatuslik – selle tööstusharu n-ö tulem on luksuskaup, mida inimesed ilmtingimata ja hädapärast olmeeluks ei vaja, erinevalt toidutootmise eesmärgil peetavate põllumajandusloomade pidamise eesmärgist saada toorainet toidu tootmiseks.

Vakra: karusnahad on vaid edevuse rahuldamiseks

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ütles, et igal juhul on teema päevakorras ja läheb paljudele inimestele korda. Ta leiab, et maaeluministeerium peaks tegema täpsed arvutused, kui palju läheb riigieelarvele maksma karusloomaettevõtete ümberstruktureerimine, kas siis nende firmade riigi omandisse ostmise korral või mõnel muul juhul.

„Kuna kõikidest Eestis toodetud karusnahkadest toodetakse vaid edevuse rahuldamise tooteid ja et XXI sajandil ei ole Eestis kohane selleks loomi karusloomakasvatuste pisikestes kuutides pidada, siis ma muidugi toetan seda eelnõu,” väljendas Vakra oma seisukohta. „See veendumus on nüüdse protsessi käigus veelgi süvenenud.”

Keskkonnakomisjon käis korra oma väjasõiduistungil ka ASis Balti Karusnahk. Teisel sel teemal korraldatud istungil 15. jaanuaril loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu keskkonnakomisjoni liikmete seas poolehoidu ei leidnud ehk siis riigikogule tehti ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

Seaduseelnõu hääletati maha

Riigikogus peetud läbirääkimiste käigus pidas Keskerakonna liige Mihhail Stalnuhhin muuhulgas vajalikuks parlamendi kõnepuldist öelda, et tema kabinetis on kohal, kus tavaliselt ripub presidendi pilt, hoopis ühe suure koera pilt. Koera, kes Stalnuhhini hinnagul oli targem vähemalt ühest Eesti presidendist.

Seaduseelnõu menetlemise jätkamist Stalnuhhin ei toetanud, öeldes, et see on emotsionaalne topeltstandardi probleem, pidades õigeks, et ennekõike peaks parlament tegelema kõikidele kodu- ja põllumajandusloomadele heade elu- ja pidamistingimuste tagamise eest, mitte tegeleda keelamisega.

Erakonnad teatasid enne hääletamist, et kõik fraktsioonide liikmed võivad hääletada oma sisetunde järgi, mingit survet neile ei avaldata.