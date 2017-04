RMK: karjääri rajamisel raierahu ei kehti

Saaremaal Sõmera külas Käesla lähedal toimunud raietööd Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) teatel raierahu alla ei käi, kuna tegu on hoopiski karjääri rajamise eesmärgil toimuva riigimaa raadamisega.

Üks loodusesõber juhtis mõne päeva eest sotsiaalmeedias tähelepanu, et 15. aprillil algas raierahu, mille puhul riigimetsas lageraiet teha ei tohi, kuid just sel päeval sattus ta Käeslas mööda sõitma harvesterist, mis metsa maha võttis, kirjutab Saarte Hääl.

“Nädal hiljem sõitsin taas sealt mööda ja pilt, mis avanes, pani neelatama – 9 hektarit männimetsa oli asendunud platsiga, kus polnud mitte ühtegi puud, millele toetadagi,” kirjeldas ta nähtut.

Kristi Parro RMK kommunikatsiooniosakonnast selgitas, et kõnealune territoorium on riigile kuuluv mäetööstusmaa, Tehu karjäär, mis on möödunud aastal maa-ameti poolt OÜ-le KPT Projekt kaevandamiseks rendile antud.

Parro ütles, et karjääri avamise võimaldamiseks tegi RMK riigimaal raadamist. “Raadamise all mõistetakse raiet, mis võimaldab raiejärgselt maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks. Tegemist on mäetööstusmaaga, kus metsaseadus ei kehti,” märkis ta.