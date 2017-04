Roomassaare poolsaarel leiti viie põrssaga metsseapesa

Arvatavasti pole just palju neid inimesi, kes on oma silmaga näinud metssea pesa, kus magab õndsat und trobikond triibulist põrsast. Just selline vaatepilt avanes möödunud nädalavahetusel fotograaf Tambet Allikule, kes avastas Roomassaare poolsaarelt metsseahälli, milles oli vähemalt viis põrsakest.

“Nägin natuke kaugemal imelikku kohta. Pilliroog oli ühest kohast ära võetud, nagu oleks inimene tegutsenud. Esimene mõte oli see, et keegi on roogu teinud. Ma olen varem sellist pesa näinud, kus sead öösel magavad. Nad lõikavad pilliroo hammastega maha, nagu oleks sirbiga võetud, ja tassivad kokku. Kõik on ühtepidi vihtu pandud. Müstika, et loom sellist asja teha suudab,” seletas Allik Meie Maale.

Zooloog Tiit Hunt tõdes, et selles midagi väga ebatavalist pole, et metssiga oma pesa inimestele nii lähedale teeb.

“Sigade arvukus on katkuga väga alla läinud, selles mõttes on seapesa leidmine haruldasem kui aasta või paari aasta eest. Selle pildile saamine oli aga hea juhus,” seletas zooloog.

Hunt kinnitas, et pesast peaks hoidma eemale, sest kui inimene juhtub jääma poegade ja emise vahele, siis on üsna tõenäoline, et loom ründab.